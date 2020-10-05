اجتماع للجنة طوارىء السجون.. لتضافر الجهود لاستكمال خطة الاستجابة بجميع السجون

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في باين لها الاثنين “بتاريخ اليوم 05-10-2020، عقدت لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية -المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة لتداعيات انتشار فيروس كورونا”.

ولفت البيان الى ان “اللجنة تداولت بمتابعة الإجراءات الآيلة الى تطبيق التوصيات السابقة التي صدرت بتاريخ 21-9-2020، وأكدت على أهمية تضافر الجهود لاستكمال خطة الاستجابة في جميع السجون اللبنانية وليس فقط في السجون الكبرى، والإسراع في توفير الأسرة للسجناء المصابين في المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة”، وتابع “كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ”.

وأشار البيان الى ان “المديرية العامة قوى الامن الداخلي تذكر انها تسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الداخليlebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”، وتابع “ستقوم شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام