حسن اقترح زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المقبل

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الاثنين إجتماعا مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وتم خلاله تقييم موازنة الوزارة للعام 2020 والبحث في متطلبات هذه الموازنة في العام المقبل.

واقترح حسن زيادة موازنة وزارة الصحة للعام المقبل 2021 بنسبة خمسة وثلاثين في المئة (35%) عن موازنة هذا العام بسبب التضخم المالي الحاصل والأزمة الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

من جهته، لفت كنعان إلى أنه “تمت مراجعة وضع المستشفيات الحكومية والخاصة وموازناتها وما تطرحه ضرورات المرحلة ضمن الإمكانات المتاحة”، وتابع “تم التوصل إلى تصور ستتم متابعته مع وزارة المال والمراجع المعنية لتمكين المستشفيات الحكومية من أن تقوم بمهامها وتلبي المطالب المتزايدة بشكل يومي، إضافة إلى مراجعة أوضاع المستشفيات الخاصة وملفاتها العالقة بهدف تفعيل عملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام