تجمع بعض المحتجين على اوتوستراد #جل_الديب سبب بازدحام مروري في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 18:54
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الامين العام لحزب الله يتحدث يوم الاربعاء المقبل الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
انطلاق اسبوع الاقفال الجزئي لتتبع انتشار كورونا في مئة وإحدى عشرة مدينة وبلدة وقرية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية
غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار تعلن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي الى 442
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي يحذر من حراجة الوضع الصحي في لبنان داعيا الى التشدد في فرض الاجراءات على المخالفين
ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية تفتتح قسما جديدا إضافيا لمرضى "كورونا" مع فريق طبي وتمريضي مدرّب
إتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحذر من أن رفع الدعم عن السلع الأساسية لا سيما المحروقات سيكون الشرارة لإشعال البلاد
وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يعطي توجيهاته بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية
عودة الرؤساء الثلاثة إلى بيروت بعد زيارتهم الكويت لتقديم واجب العزاء برحيل أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: استعادة فلسطين والقدس من الاحتلال لا يمكن أن تتم إلاّ بقوة المقاومة
قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تصعيدها العسكري وإجراءات حصار المسجد الاقصى بسبب ما يسمى "عيد العرش اليهودي"
المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية يحذر من الآثار السلبية على مختلف القطاعات بسبب احتجاز السفن من قبل قوى العدوان
وزير الخارجية الروسي: المشكلة الكردية قد تنفجر بسبب التصرفات الامريكية وموسكو ستتعاون مع اي رئيس امريكي منتخب
سفارة كوبا في بيروت: على واشنطن مشاركة هافانا المعلومات حول الهجوم الارهابي على سفارتنا في امريكا في نيسان الماضي
مقابلة خاصة مع المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل ضمن برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار عند الساعة الـ8:30 مساء
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مقابلة خاصة مع المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل ضمن برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار عند الساعة الـ8:30 مساء
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تجمع بعض المحتجين على اوتوستراد #جل_الديب سبب بازدحام مروري في المحلة
منذ 2 ساعة
5 October، 2020
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