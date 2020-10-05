تجمع بعض المحتجين على اوتوستراد #جل_الديب سبب بازدحام مروري في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 18:54

تجمع بعض المحتجين على اوتوستراد #جل_الديب سبب بازدحام مروري في المحلة

منذ 2 ساعة 5 October، 2020
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