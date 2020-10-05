الاقفال الجزئي في يومه الثاني : التزام ملحوظ للمؤسسات التجارية والإدارات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2020 - 18:54

الاقفال الجزئي في يومه الثاني : التزام ملحوظ للمؤسسات التجارية والإدارات

منذ 2 ساعة 5 October، 2020
اخبار
لبنان

سجَّلَ اليومُ الثاني من الاقفالِ الجُزئي التزاماً لدى المواطنينَ في المدنِ والبلداتِ والقرى اللبنانيةِ التي شَمِلها حيثُ أُقفلت أبوابُ معظمِ المؤسساتِ والاداراتِ الخاصةِ والرسميةِ وسَيَّرتْ القوى الامنيةُ وشرطةُ البلدياتِ والاتحاداتُ البلديةِ دورياتِها لالزامِ المخالفينَ بالاقفالِ مع تسطيرِ محاضِرَ ضبطٍ بحقهم.

الإغلاق الحالي في لبنان، هو الفرصة الأخيرة قبل أن نقترب من المشاهد الأوروبية، هذا ما أكد عليه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة.
وخلال ترؤسه اجتماع نقابة المستشفيات الجامعية الخاصة، أكد الوزير حسن ان الهاجس الأكبر هو تأمين الدعم على المستلزمات الطبية..

المصدر: قناة المنار

التعليقات