الاقفال الجزئي في يومه الثاني : التزام ملحوظ للمؤسسات التجارية والإدارات

سجَّلَ اليومُ الثاني من الاقفالِ الجُزئي التزاماً لدى المواطنينَ في المدنِ والبلداتِ والقرى اللبنانيةِ التي شَمِلها حيثُ أُقفلت أبوابُ معظمِ المؤسساتِ والاداراتِ الخاصةِ والرسميةِ وسَيَّرتْ القوى الامنيةُ وشرطةُ البلدياتِ والاتحاداتُ البلديةِ دورياتِها لالزامِ المخالفينَ بالاقفالِ مع تسطيرِ محاضِرَ ضبطٍ بحقهم.

الإغلاق الحالي في لبنان، هو الفرصة الأخيرة قبل أن نقترب من المشاهد الأوروبية، هذا ما أكد عليه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة.

وخلال ترؤسه اجتماع نقابة المستشفيات الجامعية الخاصة، أكد الوزير حسن ان الهاجس الأكبر هو تأمين الدعم على المستلزمات الطبية..

المصدر: قناة المنار