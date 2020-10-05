الوطني الحر: باسيل غادر المستشفى بعد انتهاء علاجه الاساسي من كورونا وسيعاود نشاطه سريعا

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل البيان الاتي : “بعد أن أنهى علاجه الأساسي من وباء كورونا في مستشفى أوتيل ديو، خرج رئيس التيار النائب جبران باسيل من المستشفى وتوجه الى منزله حيث سيستكمل الحجر الصحي مع ما تبقى من متابعة طفيفة للعلاج للأيام القليلة المقبلة. إن النائب باسيل إذ يشكر الله على شفائه، يتقدم بالشكر من كل من بادر الى الإتصال به والإطمئنان عليه، من مسؤولين لبنانيين وأجانب وأصدقاء ومواطنين، كما ‏يشكر ادارة مستشفى اوتيل ديو والاطباء والممرضين والممرضات والمساعدين، ويتمنى باسيل على الجميع الإنتباه وأخذ كل الإحتياطات اللازمة للحماية من هذا الوباء الفتاك الذي وصل الى مستويات خطيرة تستوجب زيادة السعة الإستيعابية للمستشفيات وتقييد الحركة في البلاد، وهو سيعاود نشاطه سريعا ليضطلع بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام