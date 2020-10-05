وفد من أهالي المفقودين بكارثة مركب الهجرة غير الشرعية زار قيادة حزب الله

زار وفد من أهالي المفقودين في كارثة مركب الهجرة غير الشرعية قيادة حزب الله حيث كان في استقبالهم عضو المجلس السياسي محمد صالح.

وأطلع الوفد قيادة حزب الله على آخر المستجدات بخصوص استعادة جثامين بعض الشهداء التي وجدت على الشواطئ اللبنانية ومسألة اقتياد المركب الذي احتجزته اليونيفيل الى موانئ فلسطين المحتلة تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني.

وأبدى الوفد مخاوف بشأن وصول بعض المفقودين أحياء أو شهداء الى السواحل التي تسيطر عليها سلطات الكيان الاسرائيلي، وطالب “بالعمل على الكشف عن مصير أربعة مفقودين ما زال مصيرهم مجهولا”.

بدوره أجرى صالح سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين حثهم فيها على تكثيف الدوريات على الشواطئ اللبنانية وضرورة النظر الى العائلات التي فقدت أحبة، ودعا الى “التعويض عليهم ماديا ومعنويا باعتبار أن هؤلاء من الأسر الأكثر فقرا ويجب على الدولة احتضانهم ورعايتهم وبلسمة جراحهم”.

المصدر: موقع المنار