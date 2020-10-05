السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 10 نيسان/أبريل وأقل وفيات منذ 1 آب/أغسطس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 17:10
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الامين العام لحزب الله يتحدث يوم الاربعاء المقبل الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
انطلاق اسبوع الاقفال الجزئي لتتبع انتشار كورونا في مئة وإحدى عشرة مدينة وبلدة وقرية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية
عودة الرؤساء الثلاثة إلى بيروت بعد زيارتهم الكويت لتقديم واجب العزاء برحيل أميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: استعادة فلسطين والقدس من الاحتلال لا يمكن أن تتم إلاّ بقوة المقاومة
قوات الاحتلال الصهيوني تواصل تصعيدها العسكري وإجراءات حصار المسجد الاقصى بسبب ما يسمى "عيد العرش اليهودي"
المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية يحذر من الآثار السلبية على مختلف القطاعات بسبب احتجاز السفن من قبل قوى العدوان
مقابلة خاصة مع المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل ضمن برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار عند الساعة الـ8:30 مساء
رئيس مجلس النواب نبيه بري: البحث لا يزال جارياً عن رئيس حكومة عاقل يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: استعادة فلسطين والقدس من الاحتلال لا يمكن أن تتم إلاّ بقوة المقاومة
وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني يعطي توجيهاته بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليار ليرة
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: الجيش نفذ عدد من الكمائن لمهربي المحروقات وصادر بالأمس صهريج محمل بـ30 ألف ليتر
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات في بلدة العيساوية في القدس المحتلة
الاوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: سلطات الاحتلال أفرجت عن حارسين من حراس مقبرة باب الرحمة بعد تحقيق مطول معهما
حزب الأمة القومي السوداني: التطبيع مع "اسرائيل" طرح في الساحة السياسية بطريقة ابتزازية غير مقبولة
الرئاسة التركية: أنقرة يمكن أن توسع عملياتها في سوريا في أي لحظة في حال تعرضت مصالحها للاستهداف هناك
مقابلة خاصة مع المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل ضمن برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار عند الساعة الـ8:30 مساء
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 10 نيسان/أبريل وأقل وفيات منذ 1 آب/أغسطس (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
5 October، 2020
السعودية
كورونا
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