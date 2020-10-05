السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 10 نيسان/أبريل وأقل وفيات منذ 1 آب/أغسطس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 17:10

السعودية تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 10 نيسان/أبريل وأقل وفيات منذ 1 آب/أغسطس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 5 October، 2020
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