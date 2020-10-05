الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 15:26

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 8:30 مساء عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)

منذ 5 mins 5 October، 2020
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