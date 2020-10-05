إصابة فتى فلسطيني برصاص العدو الإسرائيلي في القدس

اُصيب فتىً فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي اثناء اقتحامها بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادَ مصدرٌ محلي أنّ”فتىً فلسطينياً يبلغُ من العمر خمسةَ عشَر عاماً اُصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس في بلدة حزما، ونُقل إلى مركزٍ طبي لتلقي العلاج”.

واضافَ المصدرُ أنّ”قواتِ العدو أطلقتْ أعيرةً ناريةً ومعدنية وقنابلَ الصوتِ والغاز تُجاهَ الفلسطينيين خلالَ اقتحامِها للمنطقة”.

وسبقَ ذلك اصابةُ فتىً آخرَ في مواجهاتٍ اندلعتْ مع قواتِ العدو في بلدة بيت امر شمالَ الخليل في الضفة الغربية.

المصدر: مواقع