وزير حرب العدو الصهيوني يعقد لقاءً مع صحفيين من السعودية والإمارات والبحرين

عقد وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، أمس الأحد، لقاء عبر تطبيق “زوم” مع صحفيين من السعودية والإمارات والبحرين

وأشاد وزير الحرب الصهيوني بما وصفه الجهود التي يبذلها بن سلمان وبن زايد في المنطقة، مضيفا أتطلع إلى زيارة “دعاة السلام” تقديرا لدورهم في مسيرة السلام.

وعن القضية الفلسطينية، تبجح غانتس خلال اللقاء قائلا “يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه لا أحد في المنطقة سيذهب إلى ما يريدون، السلام بين “إسرائيل” ودول أخرى سيعزز تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل” حد زعمه.

وخلال اللقاء حاول وزير الحرب لكيان العدو الصهيوني المغتصب للمقدسات الإسلامية في فلسطين، حاول تصوير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنها عدو للمسلمين، مشيرا إلى أن بلاده ستخلق جبهة ضد الجمهورية الإسلامية.

المصدر: مواقع