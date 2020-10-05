الناتو قلق من استمرار القتال بين أذربيجان وأرمينيا.. وتركيا تدعو الأخيرة إلى النسحاب من قره باغ

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، عن قلقه من استمرار الأعمال العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأكد ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى أنقرة، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الاثنين “قلقون جداً بسبب استمرار الأعمال العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا ونتوقع من تركيا أن تهدئ الوضع بينهما”.

وتابع “نحن نراقب الوضع عن كثب ونحن نرسل رسالة واضحة للطرفين أن يوقفوا القتال فوراً وأن نصل لحل سلمي”. من جهته، أكد وزير الخارجية التركي أن “أرمينيا تستهدف المدنيين بشكل مباشر وهذا يعتبر جريمة حرب”، متابعاً “فرنسا تدعم أرمينيا بشكل علني في الصراع مع أذربيجان”، مضيفاً “من غير الممكن حل الأزمة في قره باغ دون انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها”.

المصدر: سبوتنيك