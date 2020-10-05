بيسكوف: الحوار بين موسكو وباكو وأنقرة مستمر بشأن النزاع في قره باخ

أكد المتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف الإثنين، أن “روسيا لا تواجه عجزاً في الاتصالات مع أذربيجان أو تركيا بشأن الصراع في قره باخ ، والحوار مستمر وعلى مستوى عال، والاتصالات الهاتفية المباشرة بين رؤساء الدول تعتمد على جدول العمل”.

وفي رده على سؤال لماذا تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ بداية الصراع في قره باخ، ثلاث مرات مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، ولم يتحدث أبداً مع رئيسي تركيا وأذربيجان، طيب أردوغان وإلهام علييف، قال بيسكوف للصحفيين “هذا يعتمد على جداول عمل الرؤساء… وهذا لا يعني على الإطلاق أن الجانب الروسي يعاني من العجز في الاتصالات”.

وأكد بيسكوف، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على اتصال دائم مع نظيريه الأذربيجاني والتركي. واختتم المتحدث باسم الكرملين “لذلك ، فإن الحوار الروسي – التركي ، والروسي – الأذربيجاني ، على غرار الحوار الروسي الأرمني ، حول نزاع ناغوروني قره باخ، يجرى على مستوى عال ومستمر”. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث في وقت سابق، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تصعيد التوتر في إقليم قره باخ، حيث شدد الطرفان على عدم جواز إشراك مسلحين من مناطق أخرى في الصراع.

المصدر: سبوتنيك