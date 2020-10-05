وفد من “تجمع العلماء” زار سفارة الكويت معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة مسؤول العلاقات الخارجية الشيخ ماهر مزهر سفارة دولة الكويت في بيروت لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد الوفد على “الدور الرائد الذي لعبه الراحل الكبير في سبيل وحدة العرب والمسلمين وتبنيه لقضية فلسطين ودعمه للدول المتعثرة اقتصاديا ومنها لبنان، الذي كانت له ولدولة الكويت أياد بيضاء تمثلت بالعديد من المشاريع التي قدمتها للشعب اللبناني على الأصعدة كافة وخصوصا في مجال التعليم والاستشفاء والبنى التحتية”، واعتبر ان “لبنان خسر بفقد الراحل الكبير سندا وداعما قويا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام