الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على منظومة “أس-400”

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ الإثنين، أن “هناك شعور كبير بالقلق بسبب تبعات حصول تركيا على منظومة “إس-400″ الروسية، وذلك بسبب عقوبات أميركية محتملة على أنقرة”.

كلام ستولتنبرغ جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك بتركيا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده كانت “في حاجة ملحة إلى المنظومة”، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي “اشترينا منظومة إس-400 ما أدى لحساسية في حلف الناتو، ولكننا كنا في حاجة ملحة لذلك، وعلى الخلفاء في الناتو أن يتفهموا ذلك”.

المصدر: سبوتنيك