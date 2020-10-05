الدفاع التركية : مقتل 3 عناصر من “بي كا كا/ي ب ك” في منطقة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 13:36

الدفاع التركية : مقتل 3 عناصر من “بي كا كا/ي ب ك” في منطقة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي سوريا

منذ 41 mins 5 October، 2020
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