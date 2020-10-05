الدفاع التركية : مقتل 3 عناصر من “بي كا كا/ي ب ك” في منطقة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 13:36
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مقابلة خاصة مع وزير المالية السابق علي حسن خليل ضمن برنامج بانوراما اليوم على شاشة المنار عند الساعة الثامنة والنصف مساء
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصادر يمنية: إصابة 7 مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على منزلهم في الحديدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
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مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الدفاع التركية : مقتل 3 عناصر من “بي كا كا/ي ب ك” في منطقة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي سوريا
منذ 41 mins
5 October، 2020
التنظيمات الكردية
الدفاع التركية
سوريا
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