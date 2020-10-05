“نوفوستي”: إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى قره باغ بعد مقتل نحو 100 آخرين منهم هناك

نقلت وكالة “نوفوستي” عن مصادر مطلعة في ما يُسمى المعارضة السورية أن “93 من المرتزقة السوريين قتلوا في معارك قره باغ مؤخراً، فيما توجهت دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى جبهة القتال هناك”. وأفادت أحد المصادر للوكالة أنه “تم نقل جثث 53 مرتزقاً إلى سوريا الأحد، بذلك بلغ إجمالي عدد القتلى من المرتزقة السوريين 93 شخصاً”.

هذا وأضاف المصدر نفسه أن “دفعة ثالثة من المرتزقة السوريين تضم 430 عنصراً، غادرت إلى منطقة النزاع في قره باغ نهاية الأسبوع الماضي”. وذكر مصدر آخر في المعارضة السورية أنه بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر، وكان هناك 322 مرتزقاً سورياً “مجهزين بشكل جيد” في قره باغ. وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “تم نقل 300 مسلح سوري عبر مدينة غازي عنتاب التركية إلى باكو”، في تصريح طالب رئيس أذربيجان إلهام علييف فرنسا بالاعتذار عنه، مؤكدا أن “أذربيجان ليس لديها أي مرتزقة”. وكانت الخارجية الروسية قد أعربت عن قلق موسكو إزاء نقل مسلحين من التنظيمات غير الشرعية إلى منطقة الصراع في قره باغ.

المصدر: روسيا اليوم