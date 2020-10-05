مصرع مسلح من “قسد” وإصابة آخر في الجزيرة السورية

قتل مسلح وأصيب آخر من مليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اليوم الاثنين، في هجمات شنها مجهولون في أماكن انتشار المليشيات بالجزيرة السورية.

وقالت مصادر محلية لوكالة “سانا” إن مسلحا من ميليشيا “قسد” قتل برصاص مجهولين في محيط بلدة الجرنية غرب مدينة الرقة.

وفي ريف الحسكة ذكرت المصادر أن “مجهولين أطلقوا النار على مسلح من ميليشيا قسد في مدينة الشدادي ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة”.

وقتل أول أمس مسلحان من ميليشيا “قسد” جراء هجمات شنها مجهولون بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة ضد مواقع وتحركات الميليشيا في مخيم الهول ومنطقة تل الشاير بريف الحسكة.

إلى ذلك واصلت ميليشيا “قسد” أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث اختطفت خلال الساعات الماضية عددا من المدنيين في ريفي الحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية لـ “سانا” إن “مسلحين من ميليشيا “قسد” مدججين بالأسلحة داهموا بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي وشنوا حملة تفتيش في منازل الأهالي وقاموا بسرقتها بحجة البحث عما يسمونهم مطلوبين واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة”.

وفي ريف الحسكة قالت المصادر إن “مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد قامت باختطاف شابين بعد توقيفهما على أحد حواجزها في قرية أم الزر شمال مدينة الشدادي واقتادتهما إلى جهة مجهولة”.

المصدر: سانا