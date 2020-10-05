عُمان تسجل 544 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية الاثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19) في البلاد؛ ليبلغ 101814 حالة. كما أعلنت أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بعدوى كورونا المستجد بلغ 985؛ والعدد الكلي لحالات الشفاء أصبح 90600. وبحساب فرق الأعداد بين بيان الوزارة الصادر اليوم، والبيان الصادر يوم أمس، سجلت الجهات الصحية العمانية، في الـ 24 ساعة الماضية 544 إصابة جديدة؛ إضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، و304 حالات تعافي من المرض. في المقابل، انخفض عدد المنومين في العناية المركزة من 210 إلى 207؛ وعدد المنومين في المراكز الصحية من 560 إلى 535 شخص.

وأصبحت عُمان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، رابع دولة خليجية وسابع دولة عربية تتجاوز فيها أعداد حالات الإصابة بكورونا المئة ألف.

المصدر: سبوتنيك