غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم تحت جسر #الدامور باتجاه #خلدة و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2020 - 11:46

غرفة التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم تحت جسر #الدامور باتجاه #خلدة و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 8 mins 5 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة