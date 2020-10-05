الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة.

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الاثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال.

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة.

– الاربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 33 درجة، فوق الجبال من 14 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية