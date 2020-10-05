الخارجية الايرانية: ايران أعدت خطة لإنهاء النزاع بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2020 - 11:46

الخارجية الايرانية: ايران أعدت خطة لإنهاء النزاع بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا (ارنا)

منذ 37 mins 5 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة