مفتي سوريا: اغتالوا شهيدنا سليماني ظلما وسيتلقون الرد

اكد مفتي الديار السورية الشيخ بدر الدين الحسون بأن”اعداء الاسلام اغتالوا شهيدنا القائد الحاج قاسم سليماني ظلما وسيتلقون الرد على عمليتهم الغادرة هذه”.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ حسون خلال لقائه في دمشق الاحد ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان وامام الجمعة في مدينة بندرعباس (جنوب ايران) حجة الاسلام محمد عبادي زادة.

واكد الشیخ الحسون بان وحدة المسلمين تعزز قدراتهم وقال:”ان هذه الوحدة ليست مسؤولية شرعية فقط بل من شانها عقلانيا ان تؤدي الى بناء اواصر عميقة بين المجتمعات الاسلامية”.

واضاف” ان القوى الشيطانية المعادية حاولت كثيرا جدا اثارة الفوضى بين البلدان الاسلامية الا ان يقظة وبصيرة آية الله الخامنئي قد احبطت واجهضت في المهد مخططاتهم التي لقيت الفشل الذريع”.

من جانبه قال ممثل الولي الفقيه في محافظة هرمزكان وامام الجمعة في مدينة بندرعباس بأن”وحدة المسلمين تقود الى نجاحهم”، وقال:”انه لو ابتلي المجتمع الاسلامي من الداخل بالتفرقة والخلاف فانه سيتعرض لظلم وجور الاعداء لذا ينبغي ادراك ان الوحدة هي كلمة السر في انتصار المسلمين على المستكبرين”.

واضاف “لو ترسخت اركان وحدة الامة الاسلامية ستقف الدول الاسلامية كلها ثابتة على مواقفها امام الاعداء”.

واعتبر حجة الاسلام عبادي”فتنة داعش في بلاد المسلمين احدى الحالات المقيتة التي وقف امامها الشيعة والسنة اخوة موحدين الى جانب بعضهم بعضا حتى النهاية”.

المصدر: فارس