خلية الإعلام الأمني: إرهابيون يطلقون صاروخي كاتيوشا سقطا بمنطقة الجادرية بالعاصمة العراقية واحتراق سيارة مدنية دون خسائر بشرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 11:46
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1002 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
لبنان: انطلاق اسبوع الاقفال الجزئي لتتبع انتشار كورونا في مئة وإحدى عشرة مدينة وبلدة وقرية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية
إجراءات الاقفال تتم وسط تدابير تتخذها البلديات واتحادات البلديات لدفع المواطنين للتعاون واتخاذ الاجراءات الوقائية
وزارة الصحة تواصل إنجاز المسوحات اللازمة لكشف مستوى تفشي وباء كورونا في المدن والبلدات وذلك عبر إجراء فحوص الــ.P.C.R
وزير الصحة حمد حسن للمنار: البلاد باتت في ذروة المرحلة الثانية من الوباء وأسرَّة العناية الفائقة قد امتلأت
الوزير حسن للمنار: يتم العمل اليوم على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية لاستقبال المزيد من الحالات
الوزير حسن للمنار: هناك عتب على بعض المستشفيات الخاصة التي لا تستقبل جميع المصابين بكورونا
رئيس مجلس النواب نبيه بري: البحث لا يزال جارياً عن رئيس حكومة عاقل يستطيع مع الوزراء مواجهة التحديات
الرئيس بري: المفاوضات حول ترسيم الحدود يجب أن تواكبها حكومة كاملة المواصفات لتشكل في قرارها دعماً للوفد اللبناني
مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يقتحمون بلدة سلواد شرق رام الله ويطلقون النار والقنابل الغازية والصوتية بكثافة وسط حالة استنفار
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات في بلدة العيساوية في القدس المحتلة
الاوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: سلطات الاحتلال أفرجت عن حارسين من حراس مقبرة باب الرحمة بعد تحقيق مطول معهما
حزب الأمة القومي السوداني: التطبيع مع "اسرائيل" طرح في الساحة السياسية بطريقة ابتزازية غير مقبولة
اليمن: استشهاد مواطن جراء قصف العدوان السعودي الامريكي على الاحياء السكنية في الحديدة
الأزهر: تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاسلام عنصرية وتدعم خطاب الكراهية
طبيب البيت الابيض شون كونلي: ترامب لم يخرج بعد من مرحلة الخطر والفريق الطبي الذي يعالجُه متفائلٌ بحذر
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأزهر: تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاسلام عنصرية وتدعم خطاب الكراهية
مصادر يمنية: إصابة 7 مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على منزلهم في الحديدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
خلية الإعلام الأمني: إرهابيون يطلقون صاروخي كاتيوشا سقطا بمنطقة الجادرية بالعاصمة العراقية واحتراق سيارة مدنية دون خسائر بشرية (سبوتنيك)
منذ 40 mins
5 October، 2020
العراق
منطقة الجادرية
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