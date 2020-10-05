خلية الإعلام الأمني: إرهابيون يطلقون صاروخي كاتيوشا سقطا بمنطقة الجادرية بالعاصمة العراقية واحتراق سيارة مدنية دون خسائر بشرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 11:46

خلية الإعلام الأمني: إرهابيون يطلقون صاروخي كاتيوشا سقطا بمنطقة الجادرية بالعاصمة العراقية واحتراق سيارة مدنية دون خسائر بشرية (سبوتنيك)

منذ 40 mins 5 October، 2020
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