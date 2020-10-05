ناقلة نفط إيرانية ثالثة ترسو في ميناء فنزويلي

كشفت بيانات شركة “رفينيتيف أيكون” ومصدر مطلع أن الناقلة الأخيرة، ضمن مجموعة من ثلاث ناقلات وقود إيرانية، رست ، أمس الأحد، بميناء “جواراجواو” في شرق فنزويلا.

ونقلت السفن الثلاث التي بدأت في الوصول قبل أيام زهاء 820 ألف برميل من الوقود إلى هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، حيث أدى النقص الحاد في البنزين إلى موجة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة.

وذكر مصدر مطلع أن الناقلة “فاكسون” دخلت المياه الفنزويلية يوم السبت ورست في ميناء جواراجواو المرتبط بمنشأة بويرتو لاكروز للتكرير ظهر يوم الأحد. ورست الناقلتان الأخريان في منشأتي تكرير بغرب ووسط البلاد.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد وعد في وقت سابق، بإعادة المعروض من الوقود إلى وضعه الطبيعي في البلد الذي يعاني من شح البنزين.

المصدر: وكالة رويترز