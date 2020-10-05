الوفد الرئاسي غادر إلى الكويت للتعزية

غادر مطار بيروت الدولي في بيروت عند التاسعة الا ربعا من صباح اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى الكويت، لتقديم التعازي الى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين بالأميرالراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

ضم الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، على ان ينضم الى الوفد القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات، ومن المقرر ان يعود الوفد بعد ظهر اليوم إلى بيروت بعد تقديم التعازي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام