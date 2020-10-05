الرئيس عون غادر والرئيسين بري ودياب الى الكويت لتقديم واجب العزاء الى امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بالامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2020 - 09:48

الرئيس عون غادر والرئيسين بري ودياب الى الكويت لتقديم واجب العزاء الى امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بالامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح

منذ 49 mins 5 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة