غرفة التحكم المروروي: سقوط 14 جريحا في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 5 2020 - 07:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة اللبنانية: تسجيل 1002 اصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة
لبنان: انطلاق اسبوع الاقفال الجزئي لتتبع انتشار كورونا في مئة وإحدى عشرة مدينة وبلدة وقرية تنفيذا لقرار وزارة الداخلية
إجراءات الاقفال تتم وسط تدابير تتخذها البلديات واتحادات البلديات لدفع المواطنين للتعاون واتخاذ الاجراءات الوقائية
وزارة الصحة تبدأ إنجاز المسوحات اللازمة لكشف مستوى تفشي وباء كورونا في المدن والبلدات وذلك عبر إجراء فحوص الــ.P.C.R
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: لا صفقات على حساب المصابين أو ضحايا كورونا
الوزير حمد حسن للمنار: نحن نواكب منذ البداية وبعد انفجار المرفأ بدأت الأمور تخرج نسبياً عن السيطرة
الوزير حمد للمنار: بعد كل اقفال بأربعة أو خمسة أيام كانت أرقام الاصابات بكورونا تتدنى وطلبات الاقفال تكون مدروسة
الوزير حمد للمنار: اصبحنا بسباق مع الوباء والظروف الاقتصادية والمالية ضعيفة
الوزير حمد للمنار: هناك عتب على بعض المستشفيات الخاصة التي لا تستقبل جميع المصابين بكورونا
الوزير حمد للمنار: يتم العمل اليوم على زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية لاستقبال المزيد من الحالات
الوزير حمد للمنار: بعض المرجعيات الحزبية والسياسية تعارض تحويل بعض المستشفيات في بعض المناطق الى مستشفى مختص بكورونا
رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان عن تفجير المرفأ: التأخير في إيضاح الحقائق للرأي العام سيزيد الحقيقة تعقيداً
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي: ملف السجون في لبنان يعتبر مسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام الضمير والمجتمع
مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة
جنود الاحتلال الصهيوني يقتحمون بلدة سلواد شرق رام الله ويطلقون النار والقنابل الغازية والصوتية بكثافة وسط حالة استنفار
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات في بلدة العيساوية في القدس المحتلة
الاوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: سلطات الاحتلال أفرجت عن حارسين من حراس مقبرة باب الرحمة بعد تحقيق مطول معهما
طبيب البيت الابيض شون كونلي: ترامب لم يخرج بعد من مرحلة الخطر والفريق الطبي الذي يعالجُه متفائلٌ بحذر
وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان: نتنياهو يقود البلاد إلى الخراب دون مبالاة وما يهمه فقط هو انقاذ نفسه
اليمن: استشهاد مواطن جراء قصف العدوان السعودي الامريكي على الاحياء السكنية في الحديدة
مصادر يمنية: إصابة 7 مدنيين من أسرة واحدة بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على منزلهم في الحديدة
الأزهر: تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاسلام عنصرية وتدعم خطاب الكراهية
مصدر مطلع لرويترز: الرئيس ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروروي: سقوط 14 جريحا في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 5 mins
5 October، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
4 جرحى بحادث سير في البزالية
قتيل صدما على أوتوستراد الزهراني صيدا صور
غرفة التحكم المروري: جريح بحالة حرجة نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية اول نفق #المطار باتجاه #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}