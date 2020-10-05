ابرز ما جاء من عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 تشرين الأول 2020.
العناوين
الأخبار :
– طريق قره باخ تمرّ ببرج حمّود!
– الترسيم: لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل
– خطة الحكومة المالية: مفاوضات سياسية – مصرفية لتسوية «على الطريقة اللبنانية»
البناء :
– كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات عالمياً … ولبنان عالميّاً من الـ 139 الى الـ 65
– الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوّيّ بين عون وبري… بعد سقوط “حكومة المستقلّين”
– حكاية الغاز بدأت من البحرين.. بعد خطيئة السنيورة… وعلي حسن خليل دفع ثمن توقيعه
الديار :
– “نصف التزام” في اليوم الاول للإقفال الجزئي… ووزير الصحة يطالب المستشفيات الخاصة باستقبال المصابين بـ “كورونا”
– حكومة الـ “تكنو سياسية” تتقدم على حكومة الاختصاصيين… وصعوبة في الاتفاق على الرئيس المكلف
– إجتماع للسفير الفرنسي مع حزب الله… وباريس تركز على الإصلاح ولن تدخل في لعبة الأسماء
اللواء :
– الطائرة الرئاسية إلى الكويت اليوم تقطع إجازة “التباعد السياسي”
– حزمة عقوبات أميركية جديدة تتجاوز مفاوضات الترسيم.. وخيار الإغلاق قائم
الجمهورية :
– مخاوف من جمود الإستحقاق الحكومي…
– برّي: لرئيس حكومة عاقل
– خلوة جوية تمهد للاستشارات
– للإقتصاص من المجرمين
النهار :
– الدولة تختفي مع تحقيقاتها في ذكرى الشهرين!
– موسم الهجرة…
الاسرار
البناء
– قالت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ إن افتعال التداول باسم شخصيّة مصرفيّة سابقة وترشيحه لرئاسة الحكومة رسالة أميركيّة للرئيس السابق سعد الحريري لحفظ موقع لهذه الشخصية وزارياً أو نيابياً ليس لها أي بعد جدّي في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة.
– قال دبلوماسي روسي سابق مخضرم إن الحل في ناغورني قره باغ سيكون شبيهاً بالحل في سورية، حيث الانسحاب الأميركي والإسرائيلي من أذربيجان شرط رئيسي للحل وصيغة روسية إيرانية تركية للحل السياسي الداخلي تشبه صيغة أستانة. ونقطة البداية هي أن تفك تركيا علاقتها بالملف عن الدورين الأميركي والإسرائيلي في أذربيجان.
النهار
– استغرب مصدر وزاري لجوء المدير العام لمصلحة الليطاني الى اصدار بيان يعلن فيه تسمية منشآت للمصلحة باسم أمير الكويت الراحل يطلب من الرئيس نبيه بري من دون المرور بالسلطة التنفيذية واعتبر انه شكل من اشكال انهيار هيبة الدولة .
– قال مسؤول سابق في مرفأ بيروت انه استقال منذ اكثر من عشر سنوات بعدما حاول التمرد على رؤسائه رفضا لامرار البضائع المهربة بعلم السلطات وقوبل بالتهديد المباشر من امنيين وحزبيين .
– قال مدير عام في مجلس خاص ان بطاقة الدعم التي يكثر الحديث عنها تحتاج الى ما لا يقل عن سنة بعد رفع الدعم لتكون جاهزة.
ـ من المستغرب التعويل على لقاء يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على متن الطائرة التي تقل وفدا لبنانيا الى الكويت وكأن لا امكان للقائهما في قصر بعبدا.
الجمهورية
ـ تبدي أوساط مرجعية كبيرة إمتعاضها من رفض القوى الحليفة لمبادرة طرحتها المرجعية أخيرا.
ـ عُلم أن موقعا رسميا تعرض موظفوه للإصابة بفيروس كورونا ما عدا موظف واحد.
ـ لوخظ أن عددا من المعنيين لم يردّ على خبر ضجّت به وسائل إعلامية وكأن المسؤولين ينامون نومة أهل الكهف.
اللواء
ـ تتصرّف شخصية من خارج الوسط السياسي وكأن التكليف بتشكيل الحكومة العتيدة أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لها، ويتطلب إعلان بعض المواقف السياسية من الملفات المطروحة!
ـ لم تتحرك الأجهزة الرقابية المعنية للتحقيق بما كشفه وزير التربية عن وجود 11 موظفاً محسوبين على جهات سياسية وحزبية معروفة، يتقاضون سنوياً 400 مليار ليرة ولا يحضرون إلى وزارة التربية!
ـ تساءل وزير سابق عن أسباب عدم إقدام السلطة اللبنانية على مصادرة الباخرة اللغز التي تحمل أكثر من 4 ملايين ليتر من البنزين طالما أن المستورد ما زال “مجهولاً”، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية، بعد انكشاف محاولة تفريغها في مستودعات الزهراني!
المصدر: صحف