عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 تشرين الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 07:40

عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 تشرين الأول 2020

منذ 8 mins 5 October، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

–  طريق قره باخ تمرّ ببرج حمّود!

–  الترسيم: لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل

–  خطة الحكومة المالية: مفاوضات سياسية – مصرفية لتسوية «على الطريقة اللبنانية»

البناء :

–  كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات ‏عالمياً … ولبنان عالميّاً من الـ 139 الى الـ ‏‏65‏

–  الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوّيّ بين عون وبري… بعد سقوط “حكومة ‏المستقلّين”

–  حكاية الغاز بدأت من البحرين.. بعد خطيئة السنيورة… وعلي ‏حسن خليل دفع ثمن توقيعه

 الديار : ‏

–  “نصف التزام” في اليوم الاول للإقفال الجزئي… ووزير ‏الصحة يطالب المستشفيات الخاصة باستقبال المصابين ‏بـ “كورونا”

–  حكومة الـ “تكنو سياسية” تتقدم على حكومة ‏الاختصاصيين… وصعوبة في الاتفاق على الرئيس المكلف

–  إجتماع للسفير الفرنسي مع حزب الله… وباريس تركز ‏على الإصلاح ولن تدخل في لعبة الأسماء

اللواء :

–  الطائرة الرئاسية إلى الكويت اليوم تقطع إجازة “التباعد السياسي‎”‎

–  حزمة عقوبات أميركية جديدة تتجاوز مفاوضات الترسيم.. وخيار الإغلاق قائم

الجمهورية :

–  مخاوف من جمود الإستحقاق ‏الحكومي…

–  برّي: لرئيس حكومة عاقل

–  خلوة جوية تمهد للاستشارات

–  للإقتصاص من المجرمين

النهار :

–  الدولة تختفي مع تحقيقاتها في ذكرى الشهرين‎!‎

–  موسم الهجرة…

الاسرار

البناء‎

–  قالت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ إن افتعال التداول باسم شخصيّة مصرفيّة سابقة وترشيحه لرئاسة ‏الحكومة رسالة أميركيّة للرئيس السابق سعد الحريري لحفظ موقع لهذه الشخصية وزارياً أو نيابياً ليس لها أي بعد ‏جدّي في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة‎.

–  قال دبلوماسي روسي سابق مخضرم إن الحل في ناغورني قره باغ سيكون شبيهاً بالحل في سورية، حيث ‏الانسحاب الأميركي والإسرائيلي من أذربيجان شرط رئيسي للحل وصيغة روسية إيرانية تركية للحل السياسي ‏الداخلي تشبه صيغة أستانة. ونقطة البداية هي أن تفك تركيا علاقتها بالملف عن الدورين الأميركي والإسرائيلي ‏في أذربيجان‎.‎

 النهار

–  استغرب مصدر وزاري لجوء المدير العام لمصلحة الليطاني الى اصدار بيان يعلن فيه تسمية منشآت ‏للمصلحة باسم أمير الكويت الراحل يطلب من الرئيس نبيه بري من دون المرور بالسلطة التنفيذية واعتبر ‏انه شكل من اشكال انهيار هيبة الدولة .‏

–  قال مسؤول سابق في مرفأ بيروت انه استقال منذ اكثر من عشر سنوات بعدما حاول التمرد على رؤسائه رفضا ‏لامرار البضائع المهربة بعلم السلطات وقوبل بالتهديد المباشر من امنيين وحزبيين .‏

–  قال مدير عام في مجلس خاص ان بطاقة الدعم التي يكثر الحديث عنها تحتاج الى ما لا يقل عن سنة بعد رفع الدعم ‏لتكون جاهزة‎.

ـ  من المستغرب التعويل على لقاء يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على متن الطائرة التي تقل وفدا لبنانيا الى ‏الكويت وكأن لا امكان للقائهما في قصر بعبدا‎.‎

الجمهورية‎

ـ  تبدي أوساط مرجعية كبيرة إمتعاضها من رفض القوى الحليفة لمبادرة طرحتها المرجعية أخيرا‎.

ـ  عُلم أن موقعا رسميا تعرض موظفوه للإصابة بفيروس كورونا ما عدا موظف واحد‎.

ـ  لوخظ أن عددا من المعنيين لم يردّ على خبر ضجّت به وسائل إعلامية وكأن المسؤولين ينامون نومة أهل الكهف‎.‎

اللواء‎

ـ  تتصرّف شخصية من خارج الوسط السياسي وكأن التكليف بتشكيل الحكومة العتيدة أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لها، ‏ويتطلب إعلان بعض المواقف السياسية من الملفات المطروحة‎!

ـ  لم تتحرك الأجهزة الرقابية المعنية للتحقيق بما كشفه وزير التربية عن وجود 11 موظفاً محسوبين على جهات ‏سياسية وحزبية معروفة، يتقاضون سنوياً 400 مليار ليرة ولا يحضرون إلى وزارة التربية‎!

ـ  تساءل وزير سابق عن أسباب عدم إقدام السلطة اللبنانية على مصادرة الباخرة اللغز التي تحمل أكثر من 4 ملايين ‏ليتر من البنزين طالما أن المستورد ما زال “مجهولاً”، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية، بعد انكشاف محاولة ‏تفريغها في مستودعات الزهراني‎!‎

المصدر: صحف

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