ابرز ما جاء من عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 5 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

– طريق قره باخ تمرّ ببرج حمّود!

– الترسيم: لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل

– خطة الحكومة المالية: مفاوضات سياسية – مصرفية لتسوية «على الطريقة اللبنانية»

البناء :

– كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات ‏عالمياً … ولبنان عالميّاً من الـ 139 الى الـ ‏‏65‏

– الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوّيّ بين عون وبري… بعد سقوط “حكومة ‏المستقلّين”

– حكاية الغاز بدأت من البحرين.. بعد خطيئة السنيورة… وعلي ‏حسن خليل دفع ثمن توقيعه

الديار : ‏

– “نصف التزام” في اليوم الاول للإقفال الجزئي… ووزير ‏الصحة يطالب المستشفيات الخاصة باستقبال المصابين ‏بـ “كورونا”

– حكومة الـ “تكنو سياسية” تتقدم على حكومة ‏الاختصاصيين… وصعوبة في الاتفاق على الرئيس المكلف

– إجتماع للسفير الفرنسي مع حزب الله… وباريس تركز ‏على الإصلاح ولن تدخل في لعبة الأسماء

اللواء :

– الطائرة الرئاسية إلى الكويت اليوم تقطع إجازة “التباعد السياسي‎”‎

– حزمة عقوبات أميركية جديدة تتجاوز مفاوضات الترسيم.. وخيار الإغلاق قائم

الجمهورية :

– مخاوف من جمود الإستحقاق ‏الحكومي…

– برّي: لرئيس حكومة عاقل

– خلوة جوية تمهد للاستشارات

– للإقتصاص من المجرمين

النهار :

– الدولة تختفي مع تحقيقاتها في ذكرى الشهرين‎!‎

– موسم الهجرة…

الاسرار

البناء‎

– قالت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ إن افتعال التداول باسم شخصيّة مصرفيّة سابقة وترشيحه لرئاسة ‏الحكومة رسالة أميركيّة للرئيس السابق سعد الحريري لحفظ موقع لهذه الشخصية وزارياً أو نيابياً ليس لها أي بعد ‏جدّي في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة‎.

– قال دبلوماسي روسي سابق مخضرم إن الحل في ناغورني قره باغ سيكون شبيهاً بالحل في سورية، حيث ‏الانسحاب الأميركي والإسرائيلي من أذربيجان شرط رئيسي للحل وصيغة روسية إيرانية تركية للحل السياسي ‏الداخلي تشبه صيغة أستانة. ونقطة البداية هي أن تفك تركيا علاقتها بالملف عن الدورين الأميركي والإسرائيلي ‏في أذربيجان‎.‎

النهار

– استغرب مصدر وزاري لجوء المدير العام لمصلحة الليطاني الى اصدار بيان يعلن فيه تسمية منشآت ‏للمصلحة باسم أمير الكويت الراحل يطلب من الرئيس نبيه بري من دون المرور بالسلطة التنفيذية واعتبر ‏انه شكل من اشكال انهيار هيبة الدولة .‏

– قال مسؤول سابق في مرفأ بيروت انه استقال منذ اكثر من عشر سنوات بعدما حاول التمرد على رؤسائه رفضا ‏لامرار البضائع المهربة بعلم السلطات وقوبل بالتهديد المباشر من امنيين وحزبيين .‏

– قال مدير عام في مجلس خاص ان بطاقة الدعم التي يكثر الحديث عنها تحتاج الى ما لا يقل عن سنة بعد رفع الدعم ‏لتكون جاهزة‎.

ـ من المستغرب التعويل على لقاء يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري على متن الطائرة التي تقل وفدا لبنانيا الى ‏الكويت وكأن لا امكان للقائهما في قصر بعبدا‎.‎

الجمهورية‎

ـ تبدي أوساط مرجعية كبيرة إمتعاضها من رفض القوى الحليفة لمبادرة طرحتها المرجعية أخيرا‎.

ـ عُلم أن موقعا رسميا تعرض موظفوه للإصابة بفيروس كورونا ما عدا موظف واحد‎.

ـ لوخظ أن عددا من المعنيين لم يردّ على خبر ضجّت به وسائل إعلامية وكأن المسؤولين ينامون نومة أهل الكهف‎.‎

اللواء‎

ـ تتصرّف شخصية من خارج الوسط السياسي وكأن التكليف بتشكيل الحكومة العتيدة أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لها، ‏ويتطلب إعلان بعض المواقف السياسية من الملفات المطروحة‎!

ـ لم تتحرك الأجهزة الرقابية المعنية للتحقيق بما كشفه وزير التربية عن وجود 11 موظفاً محسوبين على جهات ‏سياسية وحزبية معروفة، يتقاضون سنوياً 400 مليار ليرة ولا يحضرون إلى وزارة التربية‎!

ـ تساءل وزير سابق عن أسباب عدم إقدام السلطة اللبنانية على مصادرة الباخرة اللغز التي تحمل أكثر من 4 ملايين ‏ليتر من البنزين طالما أن المستورد ما زال “مجهولاً”، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية، بعد انكشاف محاولة ‏تفريغها في مستودعات الزهراني‎!‎

المصدر: صحف