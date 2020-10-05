5 تريليونات دولار… مستثمر يتوقع ارتفاع “بتكوين” إلى 25 ضعف قيمتها الحالية

توقع مستثمر بارز في شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” تضخم القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية “بتكوين” إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال العشر القادمة، من نحو 200 مليار دولار الآن.

وتأتي توقعات، ياسين المنجرة، مع تحول مجموعة من المستثمرين الكبار نحو العملة الرقمية، هذا العام، كنوع من التحوط المحتمل ضد التضخم الذي يرون أنه قادم نتيجة الإنفاق الحكومي غير المسبوق وطباعة الأموال بوتيرة متسارعة، حسبما نقلت مجلة “فوربس”.

وقال المنجرة الذي يترأس وحدة الأبحاث في شركة “آرك إنفيست”، في تقرير صدر الشهر الماضي: “تقدم بتكوين واحدة من أغلى مكافآت فئات الاستثمار الخطر، حيث يشير تحليلنا إلى أنه يجب أن يتوسع سوقها من نحو 200 مليار دولار اليوم إلى ما بين تريليون إلى 5 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة”.

وأردف أنه لا ينبغي للمستثمرين تجاهل البتكوين كفئة من أصول الاستثمار. حظيت بتكوين ببداية قوية لهذا العقد، حيث أضافت أكثر من 40% إلى قيمتها هذا العام حتى الآن – ورفعت قيمتها السوقية إلى قرابة 200 مليار دولار.

كان سعر البيتكوين، الذي بدأت هذا العام عند 7 آلاف دولار لكل للوحدة الواحدة، وانخفض إلى أقل من 4 آلاف دولار في مارس/ آذار، قبل أن ترتد إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وتُعرف شركة “آرك” بتفاؤلها إزاء آفاق الاستثمار في شركة “تسلا”، وهو رهان كان ناجحا إلى حد كبير هذا العام، بعدما قفز سعر صانعة السيارات الكهربائية إلى 4 أضعاف ما كان عليه.

المصدر: سبوتنيك