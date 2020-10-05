الصراصير أول من تواصل صوتيا قبل 300 مليون سنة

كشفت دراسة حديثة أن الصراصير والجنادب كانت أول الأنواع التي تواصلت مع بعضها بعضا بنظام صوتي منذ نحو 300 مليون سنة.

وباستخدام مجموعة كبيرة من البيانات الجينومية، أنشأ الفريق إطارا لتحليل كيفية نشوء وتنوع السمع وإنتاج الصوت خلال مئات الملايين من السنين من التطور، ووجد الباحثون أن الصوت المألوف للصراصير قد تم اختباره لأول مرة منذ 300 مليون عام.

واستعان الباحثون بمشروع (1KITE) الذي يهدف لدراسة مجمل الجينات المعبر عنها لأكثر من ألف نوع من الحشرات، ويتعاون فيه علماء من 11 دولة هي أستراليا والنمسا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن خلال بيانات المشروع، تم إنشاء شجرة أنساب للوقت الذي تعيش فيه أنواع الصراصير والجنادب وحلفائهم على الأرض، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وعرف العلماء الأنواع التي كانت قادرة على إنتاج الصوت والسمع، ما أتاح تكوين جدول زمني يوضح متى أمكن للصراصير الأولى التواصل منذ نحو 300 مليون سنة.

المصدر: سبوتنيك