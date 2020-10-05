الرئيس الأسد: لن نفاوض على استقرار سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق لن تتفاوض حول نقاط تمس استقرارها،وقال في مقابلة مع قناة وزارة الدفاع الروسية التلفزيونية، إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مرتبطة بدور موسكو في العالم.

واضاف:”لروسيا وإيران دور هام في دعم المفاوضات السورية إلى الأمام لكي تحقق شيئاً ولو جزئياً”.

وأشار الى ان”مشكلة الأمريكيين انهم لا يقبلون أي شخص يعمل من أجل مصلحة بلده أو يحترم نفسه أو يكون مستقلاً بالقرار الوطني”.

وتابع”أنا شخصياً كنت أذهب إلى العمل يومياً خلال الحرب ولم أتوقف ولا في أي وقت من الأوقات وتحت القذائف”.

المصدر: قناة وزارة الدفاع الروسية