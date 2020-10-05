الجيش اليمني يكشف عن مخطط تسليم البلاد إلى العدو الإسرائيلي

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن علاقات جمعت النظام اليمني السابق بالكيان الصهيوني.

وخلال مؤتمر صحافي أكد العميد يحيى سريع أن”الهدف الصهيوني من العلاقات مع اليمن هو السيطرة على القرار اليمني، وعلى باب المندب وصولاً إلى الحديدة، بالإضافة إلى أهداف تجارية ودينية وعسكرية”.

وعرض سريع مجموعة من الوثائق التي تؤكد حصول تبادل زيارات بين المسؤوليين اليمنيين والصهاينة خلال السنوات الماضية، برفقة مسؤولين من الإمارات.

وأشار العميد سريع إلى أن القوات اليمنية تمتلك أدلة على المشاركة الصهيونية المباشرة في العدوان على البلاد.

المصدر: قناة المنار