خلية الأزمة في القبيات: تسجيل 3 إصابات جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2020 - 01:22

خلية الأزمة في القبيات: تسجيل 3 إصابات جديدة

منذ 2 ساعة 4 October، 2020
كوارث
لبنان
أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة في البلدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية فيها إلى 90.
ودعت الأهالي إلى التفهم والتعاون على صعيد قرار وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة المحجورين من المصابين أو المخالطين بضرورة الالتزام التام بالحجز. كما ذكرت الجميع “وخاصة كل من لديه عوارض أو تخالط، بضرورة التواصل معنا – اتصال أو واتساب- على الرقمين: 70/703392، 71/743192”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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