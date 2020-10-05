خلية الأزمة في القبيات: تسجيل 3 إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة في البلدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية فيها إلى 90.

ودعت الأهالي إلى التفهم والتعاون على صعيد قرار وزارة الداخلية والبلديات، مذكرة المحجورين من المصابين أو المخالطين بضرورة الالتزام التام بالحجز. كما ذكرت الجميع “وخاصة كل من لديه عوارض أو تخالط، بضرورة التواصل معنا – اتصال أو واتساب- على الرقمين: 70/703392، 71/743192”.