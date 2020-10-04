نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 15 حالة إيجابية

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/10/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص رحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 3/10/2020؛ وأن هذه النتائج أظهرت وجود 15 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 2/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة جدة: شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية).

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 443 (حالة واحدة إيجابية).

وجاءت نتائج 3/10/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام