الدفاع الروسية: الأسطول الروسي يرصد تحركات مدمرة تابعة للبحرية البريطانية في البحر الأسود – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2020 - 22:00

الدفاع الروسية: الأسطول الروسي يرصد تحركات مدمرة تابعة للبحرية البريطانية في البحر الأسود

منذ 27 mins 4 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة