شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صَوب مركبة لشرطة الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 22:00

شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صَوب مركبة لشرطة الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 55 mins 4 October، 2020
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