أربعة جرحى في حادثي سير على طريق فاريا وأوتوستراد غادير

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في جونية، أن سيارة رباعية الدفع انحرفت مساء اليوم عن مسارها على طريق عام فاريا- كسروان، مما أدى إلى إنقلابها إلى جانب الطريق، وإصابة شخصين من ركابها بجروح مختلفة، نقلهما مسعفو الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.

كذلك أفادت أن شخصين أصيبا بجروح مختلفة، في حادث تصادم مساء اليوم، على أوتوستراد غادير كسروان، وحضر إلى المكان مسعفون من مركز الدفاع المدني في جونية على متن moto ambulance، ونقلوهما إلى أحد مستشفيات المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام