وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 حالات وفاة و1002 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 20:16

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 8 حالات وفاة و1002 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 36 mins 4 October، 2020
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