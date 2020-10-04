الفريق المعالج للرئيس الأميركي: ترامب في حالة جيدة وقد يغادر المستشفى صباح الإثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 20:16

الفريق المعالج للرئيس الأميركي: ترامب في حالة جيدة وقد يغادر المستشفى صباح الإثنين

منذ 1 ساعة 4 October، 2020
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