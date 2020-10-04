بلدية الدوير: إصابة جديدة وشفاء ممرضة

أعلنت بلدية الدوير، في بيان، “ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم حجره في منزل والده. ولدى التواصل معه تبين مخالطته لعدد من أبناء البلدة قبل معرفته بإصابته، وعليه، تم ابلاغ المخالطين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لحين إجراء الفحص اللازم لكل منهم”.

كما أعلنت البلدية “شفاء الممرضة في قسم طوارئ أحد مستشفيات المنطقة من الفيروس نهائيا بعد صدور نتيجة فحصها”.

وإذ جددت التأكيد على “ضرورة مراعاة التعليمات الصحية اللازمة حفاظا على صحة الجميع”، أشارت الى أنها ستعمد الى “قمع كل التجمعات مهما كان نوعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام