أطباء ترامب: نبحث إخراج الرئيس غدا على أن يتابع علاجه من البيت الأبيض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 20:16

أطباء ترامب: نبحث إخراج الرئيس غدا على أن يتابع علاجه من البيت الأبيض

منذ 1 ساعة 4 October، 2020
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