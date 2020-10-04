إقفال جزئي في لبنان لمواجهة كورونا

انطلق اليوم في لبنان، اسبوع الاقفال الجزئي لتتبُّع انتشار فيروس كورونا في مئة و إحدى عشرة مدينة وبلدة تنفيذا لقرار وزارة الداخلية والبلديات.

إجراءات الاقفال تتمُ وسط تدابيرَ تتخذها البلديات واتحادات البلديات لدفع المواطنين للتعاون واتخاذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بنجاحِ هذه المرحلة من مواجهة تفشِّي الفيروس بعد الأرقام القياسية اليومية التي تسجلها تقارير وزارة الصحة.

ومع ملاحظة الحضور الخجول للقوى الامنية لمواكبة تطبيق الاجراءات أبدى رؤساء عدد من البلديات لاسيَّما الكبرى منها ملاحظاتٍ على ادراج بلداتها ضمن قرار الاغلاق علماً انَّها نجحت في التصدي بشكل كبير لتفشي الفيروس وتمكنت من حصر عدد الاصابات.

إلى ذلك، بدأت وزارة الصحة اللبنانية إنجاز المسوحات اللازمة لكشف مستوى تفشي وباء كورونا في المدن والبلدات التي بدأ إقفالها وعزلها وذلك عبر إجراء فحوص PCR لمجموعات عشوائية من السكان فيها. وتستمر هذه المسوحات طيلة أيام الأسبوع ومن المتوقع ان يبلغ عدد الفحوص خلالها نحو خمسة وعشرين ألف فحص سريع إضافة إلى عشرة آلاف فحص PCR.

المصدر: قناة المنار