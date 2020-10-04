ليبرمان: نتنياهو يدمر “إسرائيل”

اتهم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” الصهيوني أفيغدور ليبرمان ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على تدمير “اسرائيل”، لمصلحته الشخصية وبقائه في الحكم.

وقال لصحيفة “يديعوت أحرونوت” ان نتنياهو ينظر إلى كل شخص يختلف معه بأنه عدو للشعب، متهما إياه بخلق جو لا يطاق من الاضطهاد، واضاف ان نتنياهو لا يريد الحديث عن القضايا الداخلية، مثل البطالة والفساد والوضع الصحي المهتريء، فضلا عن التحقيقات التي تجرى ضده.

ولم يستبعد ليبرمان حدوث حرب “أهلية” في كيان العدو، بسبب أفعال نتنياهو للتهرب من المحاكمة، قائلا “هو مستعد أن يفعل كل شيء ليبقى في منصبه”.

المصدر: سبوتنيك