سانا: عودة عشرات الأسر المهجرة إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب بريف #دير_الزور الجنوبي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 18:28

سانا: عودة عشرات الأسر المهجرة إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب بريف #دير_الزور الجنوبي الشرقي

منذ 33 mins 4 October، 2020
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