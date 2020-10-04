سانا: عودة عشرات الأسر السورية المهجرة إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب بريف دير الزور الجنوبي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 18:28

سانا: عودة عشرات الأسر السورية المهجرة إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب بريف دير الزور الجنوبي الشرقي

منذ 34 mins 4 October، 2020
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خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

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