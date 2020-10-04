خلية أزمة جبل عامل مرجعيون: 5 حالات وافدة و11 حالة شفاء

أفاد التقرير اليومي لخلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون، في بيان اليوم بناء على تقرير طبيب القضاء والبلديات، أن “لا حالات جديدة، وهناك خمس حالات وافدة من بيروت واحدة من ميس الجبل وواحدة من قبريخا و 2 من كفركلا، وبلغت حالات الشفاء 11 حالة 4 في الطيبة و 3 في الصوانة و 3 في ميس وواحدة في الخيام، وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الأزمة حتى تاريخه 225 إصابة وحالات الشفاء 175 حالة و8 حالات وفاة”.

وقال: “يوجد حاليا قيد المتابعة 33 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 30 منها قيد الحجر المنزلي، و 3 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

أضاف: “إن خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة باصدار بيانات الإجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من اهلنا عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية. ويلفت الاتحاد أهلنا إلى ضرورة التزام كل الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام