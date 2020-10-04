وزير الصحة: لا صفقات على حساب المصابين أو ضحايا كورونا

قال ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، ان “ارتفاع ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ يوجب علينا أن نكون مبادرين لاستقبال ال​حالات​ ومثال على ذلك ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي، ونوجّه رسالة للمستشفيات الخاصة لأن تبادر إلى تجهيز الأقسام وفتح أبوابها لاستقبال حالات كورونا لأنّ العدد المرتفع يستوجب التعاطي المسؤول والإيجابي مع ​الأزمة​، والتكتيك الذي اتُّبع بالتدخل وتنفيذ الخطة بحكمة ودراية وعلم ووعي حال دون التفشي المجتمعي للوباء ولا صفقات على حساب المصابين أو ال​ضحايا​”.

وفي ​مؤتمر صحفي​ من ​بعلبك​، شدد حسن على ان “لا صفقات على حساب المصابين أو ضحايا كورونا وكل ما يقال في هذا الاطار هو لذر الرماد في العيون”.

المصدر: موقع المنار