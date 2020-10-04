وزير الصحة: لا صفقات على حساب المصابين أو ضحايا كورونا

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ان “ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يوجب علينا أن نكون مبادرين لاستقبال الحالات ومثال على ذلك مستشفى دار الأمل الجامعي، ونوجّه رسالة للمستشفيات الخاصة لأن تبادر إلى تجهيز الأقسام وفتح أبوابها لاستقبال حالات كورونا لأنّ العدد المرتفع يستوجب التعاطي المسؤول والإيجابي مع الأزمة، والتكتيك الذي اتُّبع بالتدخل وتنفيذ الخطة بحكمة ودراية وعلم ووعي حال دون التفشي المجتمعي للوباء ولا صفقات على حساب المصابين أو الضحايا”.
وفي مؤتمر صحفي من بعلبك، شدد حسن على ان “لا صفقات على حساب المصابين أو ضحايا كورونا وكل ما يقال في هذا الاطار هو لذر الرماد في العيون”.
المصدر: موقع المنار