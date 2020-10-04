بلدية رشدبين: إصابة جديدة في البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2020 - 16:34

بلدية رشدبين: إصابة جديدة في البلدة

منذ 55 mins 4 October، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين، في بيان، “تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، وهي تلتزم حاليا الحجر المنزلي، بينما تقوم لجنة الطوارىء بتحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص PCR”.

وطلبت اللجنة من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي، التواصل معها للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة ان “جميع الإجراءات هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما واهالي البلدة”. وأملت من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03 138381”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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