بلدية رشدبين: إصابة جديدة في البلدة

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين، في بيان، “تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، وهي تلتزم حاليا الحجر المنزلي، بينما تقوم لجنة الطوارىء بتحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص PCR”.

وطلبت اللجنة من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي، التواصل معها للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة ان “جميع الإجراءات هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما واهالي البلدة”. وأملت من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03 138381”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام