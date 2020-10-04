650 فحص PCR في بلدات زغرتاوية شملها الإقفال

بدأ فريق عمل طبي وتمريضي من وزارة الصحة العامة، بإجراء فحوص pcr في بلدات زغرتا وإهدن ورشعين ومرياطة ومزيارة وإرده في قضاء زغرتا، في معهد “نورث ليبانون كولدج” في الجديدة زغرتا، بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها وشمولها بقرار الإقفال الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.

ويعمل الفريق على إجراء 650 فحص pcr للذين لديهم عوارض، 2000 rapid test منتقاة للاشخاص الذين يتعاطون مباشرة مع الناس، كأصحاب السوبرماركات والصيدليات وعمال النظافة في البلديات والمصالح التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، وستكون العينات منتقاة من أهالي القرى الخاضعة للاقفال.

ودخل قرار إقفال بعض القرى والبلدات في قضاء زغرتا حيز التنفيذ منذ السادسة صباحا، التزاما لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي جراء ارتفاع أعداد كورونا فيها، وبدت شوارع المدن والبلدات التي اقفلت خالية من أي حركة، فالتزم الاهالي منازلهم، وأقفلت المحال التجارية والسوبرماركات.

وكانت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي أصدرت تعليماتها إلى رؤساء الدوائر الادارية في سرايا زغرتا ب”ضرورة الاقفال طيلة الاسبوع المقبل تماشيا مع قرار وزير الداخلية”.

من جهته دعا رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير أهالي البلدات والقرى المشمولة بقرار الاقفال في قضاء زغرتا الى “التزام التام لمضمون القرار والتقيد بالشروط الصحية المفروضة من وزارة الصحة العامة، والعمل بالارشادات الصحية التي يصدرها الاتحاد، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لانتشار الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام