التزام قرار الإقفال في عكار

شهدت بلدة القبيات في محافظة عكار إقفالا عاما، التزاما لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي. ففي القبيات كانت نسبة الإقفال مئة في المئة، وشمل المؤسسات والمحال التجارية، باستثناء تلك غير المشمولة بقرار الإقفال، علما بأن عدد المصابين في البلدة بلغ 90 مصابا أي حوالى 10 في المئة من إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي. وتقوم خلية الأزمة في البلدة بالتعاون مع شرطة البلدية والجهات الأمنية المختصة، بالسهر على حسن تنفيذ القرار.

وفي بلدة مجدلا التي شهدت أيضا تصاعدا في أعداد المصابين، كانت نسبة الإقفال فيها عالية، وتقوم البلدية وخلية الأزمة بالعمل على مراقبة تطبيق القرار.

وكان قرار الإقفال لاقى ردود أفعال معترضة ومستغربة في بلدتي الشيخ طابا والمحمرة، إذ أصدرت البلديتان بيانين منفصلين، استغربا إدراج اسم البلدتين ضمن القرار “ولا سيما أنه لم تسجل أي إصابات بكورونا في البلدتين في الأيام الأخيرة، ومن اصيبوا خلال الفترات السابقة ثبت شفاؤهم وعادوا الى أشغالهم وحياتهم الطبيعية، إلا أن البلديتين متلزمتان القرار واستمرار الإجراءات الوقائية تفاديا لتفشي المرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام